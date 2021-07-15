Отсидел 10 лет. Соседи рассказали о предполагаемом убийце участкового под Барнаулом

Женщина из Барнаула, у которой жил предполагаемый убийца полицейского, чье тело и сгоревшую машину нашли в поселке Гоньба, рассказала «360», что подозреваемый помогал ей по хозяйству. А участкового она увидела впервые, когда он привез мужчине повестку.

Мужчина, которого задержали по подозрению в убийстве, в прошлом был судим, подтвердила хозяйка дома. Но не уточнила, за что именно.

Женщина сказала, что участковый приезжал около полудня, но мужчины не было дома. Она не стала забирать повестку и предложила приехать вечером. Полицейский так и поступил.

Сосед задержанного рассказал, что видел, как приезжал участковый. Мужчина сел к полицейскому в машину, и они уехали.

«Он сказал: „Давай отъедем от посторонних, соседских ушей“. И они отъехали. А через пять минут он пешком спускается. Я говорю: „Ты шашлыки пожарь, а баньку затоплю“», — поведал он.

После этого мужчина пропал на два часа, а когда появился, сказал, что поливал огород.

По его словам, прежде он не сталкивался с этим полицейским. А о задержанном отозвался хорошо.

«Ничего плохого за ним не замечали. Ну, рыбачил, браконьерничал, ловили его здесь и с лодкой, и с мотором, и с рыбой», — рассказал он.

Сосед рассказал, что подозреваемый раньше жил у другой женщины, а когда она умерла, то его мать пригласила его к себе, он помогал ей по хозяйству.

«Ну, лет шесть он у нас точно живет. Помогал дом строить», — сообщил мужчина.

Предполагаемый убийца писал жалобные письма, что у него изымали лодку с мотором и рыболовные снасти. Он ходил отмечаться в полицию.

«Он рыбой жил. Поймает ее, продаст — и денежки есть. А у нас жил, помогал. Ничего плохого про него сказать не могу», — сказал он.

Сосед сказал, что подозреваемый отсидел за убийство 10 лет. Он родился в Бийском районе, но последние годы заключения сидел в Барнауле. И после этого решил остаться там жить. У него есть сын, который живет в Бийске. Сосед не знает, что могло побудить его на убийство.

Тело участкового и его сгоревший автомобиль обнаружили недалеко от леса под Барнаулом в четверг. Полицейский пропал накануне вечером. Расследование дела продолжается.