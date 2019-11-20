Оцепление сняли в центре Ростова. Предположительно, муж взял в заложники жену

На некоторое время Кировский проспект в центре Ростова-на-Дону оказался обездвижен. Как рассказала «360» местная жительница, туда приехала полиция. По неподтвержденной информации, правоохранители спасали женщину, которая оказалась в заложниках у собственного мужа.

«360» стало известно, что события разворачивались по адресу: Кировский проспект, 92/224.

«Что-то делали, но точно не могу сказать. Вроде как что-то тоже говорили насчет заложников. Оцепленная улица, лента. Никого не пускают. Не пускали ни машины, ни людей. Сейчас уже все разъехались», — сообщила «360» Анастасия, которая работает на той же улице, где все происходило.

Источник фото: телеканал «360»

Как написал Telegram-канал Mash, мужчина взял в заложники свою жену. Из-за этого целый район от улицы Красноармейская и Кировский проспект до СИЗО-1 был оцеплен. По последней информации, женщину удалось освободить. Никто не пострадал. Мужчину задержала полиция. Сейчас с ним работает оперативная группа.

В СК РФ по Ростовской области сообщили, что взявшим в заложники жену оказался сотрудник следственного управления.

«В настоящее время выясняются обстоятельства конфликта и его мотивы, никто не пострадал», — заявили в пресс-службе ведомства.

Проводится служебная проверка. На это время мужчину отстранили от исполнения служебных обязанностей.