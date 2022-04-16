Отрубивший голову собаке житель Сочи отправится под суд

Уголовное дело завели в Сочи на мужчину, подозреваемого в живодерстве: по версии следствия, он отрубил голову собаке топором. Об этом сообщил «Царьград».

Убийство собаки попало на видео. После этого подозреваемого задержала полиция. Полицейским мужчина заявил, что убил собаку, поскольку ему нужны были внутренние органы для приготовления лекарства от туберкулеза. Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до трех лет тюрьмы.