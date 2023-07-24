24 июля 2023, 12:16
Отряд спасателей снова вызвали в ТЦ «Времена года» в Москве
Выездную лабораторию и отряд спасателей снова вызвали в ТЦ «Времена года» в Москве
В ТЦ «Времена года», в котором 22 июля, прорвало трубу с кипятком, повторно вызвали специалистов выездной лаборатории и отряд спасателей. Об этом сообщил источник «360» в оперативных службах.
По его информации, для специалистов вызвали для повторного исследования. Подробности уточняются.
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Прорыв трубы с кипятком произошел на -1 этаже торгового центра на Кутузовском проспекте 22 июля. С ожогами, переломами и гипертоническим кризом госпитализировали 11 человек. Четыре человека из них погибли. Расследование уголовного дела взял на свой контроль председатель СКР Александр Бастрыкин, к обследованию территории привлекли Ростехнадзор.
Источник «360» сообщил, что анализы показали в воздухе возле ТЦ «Времена года» превышение предельных допустимых значений аммиака.
Позже главному инженеру предъявили обвинение за нарушение требований промышленной безопасности, которое повлекло смерть четырех человек. Дело возбудили по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее охранник ТЦ «Времена года» рассказал о своем состоянии после прорыва трубы с кипятком. Он рассказал, что получил ожоги обеих ног.
Москва 2023
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