Отрезанных наводнением туристов спасли в Красноярском крае. Видео

«Обследование подтопленных населенных пунктов с помощью вертолета Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра (КАСЦ) МЧС России закончилось спасением девяти туристов, двое из которых дети (девять лет и один год)», — сообщили в спасательном ведомстве.

Они находились на возвышенности, вокруг которой все было затоплено. Вода подходила к лагерю. Пилоты нашли сухой участок земли и посадили на него вертолет. Люди бросили свои вещи и автомобили и поднялись на борт. Туристов эвакуировали в Красноярск.

Источник фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

После приземления спасенные связались со своими родственниками и сообщили, что у них все в порядке. Инцидент произошел на территории Кутурчинского Белогорья.

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