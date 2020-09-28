Отравлением рабочих в Кировской области заинтересовались в СК

По данным ведомства, рабочие обратились к медикам в период с 23 по 27 сентября со схожими жалобами на состояние здоровья. В ходе изучения анализов врачи установили, что причина кроется в отравлении соединениями фтора.

Сейчас пострадавшие получают всю необходимую помощь. Степень причиненного вреда здоровью устанавливается.

В рамках проверки следователи выехали на предприятие, где осмотрели помещение завода и опросили коллег пострадавших.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают причины, которые могли привести к отравлению рабочих. По результатам проверки они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Предприятие АО «ГалоПолимер» занимается производством фторполимерной продукции. Производственные мощности компании расположены в Перми и Кирово-Чепецке.