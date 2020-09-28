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    28 сентября 2020, 20:05

    Отравлением рабочих в Кировской области заинтересовались в СК

    Анатолий Минкин

    Проверку начали следователи после отравления семи рабочих предприятия АО «ГалоПолимер» в Кирово-Чепецке. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ, врачи установили, что мужчины пострадали после отравления соединениями фтора.

    По данным ведомства, рабочие обратились к медикам в период с 23 по 27 сентября со схожими жалобами на состояние здоровья. В ходе изучения анализов врачи установили, что причина кроется в отравлении соединениями фтора.

    Сейчас пострадавшие получают всю необходимую помощь. Степень причиненного вреда здоровью устанавливается.

    В рамках проверки следователи выехали на предприятие, где осмотрели помещение завода и опросили коллег пострадавших.

    В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают причины, которые могли привести к отравлению рабочих. По результатам проверки они примут решение о возбуждении уголовного дела.

    Предприятие АО «ГалоПолимер» занимается производством фторполимерной продукции. Производственные мощности компании расположены в Перми и Кирово-Чепецке.

    Новости SMI.FM