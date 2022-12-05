Происшествия 05 декабря 2022, 18:03 Отравление угарным газом получили двое детей из Казани

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Двое детей из Казани заработали отравление угарным газом в воскресенье, 4 декабря. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Татарстану.

Ситуация произошла в бане, расположенной на улице Аметьевская. Помещение отапливали с помощью дров. Газом отправилась годовалая девочка. Пострадавшую доставили в ДРКБ. Врачи диагностировали у нее отравление средней степени тяжести.

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Другой случай отравления зафиксировали в доме на улице Парковая. От газа пострадали молодая мать и ее новорожденная дочка. Ребенка также доставили в ДРКБ.

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