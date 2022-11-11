Эксклюзив 11 ноября 2022, 15:42 Отравление газом в политехническом колледже Москвы опровергли Столичный СК опроверг данные об отравлении газом 20 студентов колледжа в Москве РИА «Новости»

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Три бригады скорой помощи вызвали в московский колледж на Бибиревской улице из-за запаха газа. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах. По данным СМИ, 20 студентов получили отравление. В столичном Следкоме эту информацию опровергли.

«Сведения о пострадавших студентах колледжа на северо-востоке Москвы в данный момент не подтверждаются», — подчеркнули в ведомстве.

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Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехали следователи Бутырского МРСО.

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Источник «360» уточнил, что в колледже газом не пахло. Запах ощущался улице, но замеры прибором «Геолан» не показали наличия опасной концентрации веществ.

В этом районе «Мосгаз» проводит плановые работы: сброс давления газа. Соответствующие документы у организации есть. Работы по стравливанию газа продлятся до субботы, 12 ноября.

Ранее об отравлении газом студентов в политехническом колледже в Москве написал РЕН ТВ.