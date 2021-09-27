Отравление детей хлоркой в бассейне в Таганроге обернулось уголовным делом

Следователи завели уголовное дело после отравления детей парами хлора в одном из таганрогских бассейнов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 26 сентября 2021 года после посещения бассейна в одном из оздоровительных комплексов Таганрога шестеро детей пожаловались на плохое самочувствие. Их отвезли в городскую больницу с признаками отравления парами хлора и и оказали необходимую помощь. Медики после осмотра отпустили четверых пострадавших домой, а двоих оставили в педиатрическом отделении.

Сотрудники Следственного комитета и специалисты Роспотребнадзора осмотрели бассейн, взяли пробы воздуха и воды и смывы с поверхностей в разных местах помещения. Также следователи забрали документы, которые относятся к деятельности этого комплекса.