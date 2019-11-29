Отравившиеся в подмосковном хостеле не захотели остаться в больнице

Оставаться на лечении в больнице отравившиеся в подмосковном хостеле рабочие не захотели. Они написали расписки, чтобы выйти из лечебного учреждения. Об этом «360» рассказал заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ МО Видновская районная клиническая больница Сергей Андреенков.

Он пояснил, что из девяти обратившихся госпитализировали семерых с диагнозом отравление неизвестным газообразным веществом.

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«Состояние было стабильное, проведено лечение. На утро состояние вызывает опасение, но все пациенты под расписку дальше находится на лечении не желают», — заявил представитель больницы.

Сергей Андреенков отметил, что всех из поступивших пациентов отпустят домой. Что именно за газообразное вещество, которым отравились жильцы хостела сказать не смог, пояснив, что это не в компетенции больницы.

Отравление произошло в хостеле в СНТ «Мамоновский овраг». Жильцы — рабочие из Волгоградской и Ростовской областей занимались монтажом газового оборудования в Подольске. Головокружение тошнота и рвота начались у них поздно вечером, когда они приехали с работы.

Заместитель главы администрации Ленинского района Московской области Алексей Селезнев в беседе с «360» заявил, что прибывшие в хостел сотрудники газовой службы утечек не выявили. Что стало причиной отравления покажет организованная проверка.