Отравившиеся в подмосковном хостеле не захотели остаться в больнице
Он пояснил, что из девяти обратившихся госпитализировали семерых с диагнозом отравление неизвестным газообразным веществом.
Девять человек госпитализировали с отравлением из подмосковного хостелаПодробнее
«Состояние было стабильное, проведено лечение. На утро состояние вызывает опасение, но все пациенты под расписку дальше находится на лечении не желают», — заявил представитель больницы.
Сергей Андреенков отметил, что всех из поступивших пациентов отпустят домой. Что именно за газообразное вещество, которым отравились жильцы хостела сказать не смог, пояснив, что это не в компетенции больницы.
Отравление произошло в хостеле в СНТ «Мамоновский овраг». Жильцы — рабочие из Волгоградской и Ростовской областей занимались монтажом газового оборудования в Подольске. Головокружение тошнота и рвота начались у них поздно вечером, когда они приехали с работы.
Заместитель главы администрации Ленинского района Московской области Алексей Селезнев в беседе с «360» заявил, что прибывшие в хостел сотрудники газовой службы утечек не выявили. Что стало причиной отравления покажет организованная проверка.