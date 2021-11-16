Отравившиеся казанцы купили пятилитровый баллон со спиртом, чтобы отметить день рождения

Прокуратура Республики Татарстан начала проверку информации о казанском отравлении — 11 студентов госпитализировали после употребления суррогата. Молодые люди планировали отметить день рождения. СК возбудил уголовное дело.

Во вторник, 16 ноября, студентов привезли в городскую больницу № 7 с признаками отравления метанолом. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Самому взрослому из них чуть больше 20 лет.

Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев рассказал, что надзорные мероприятия по этому делу проведет прокуратура Казани.

Как сообщили местные СМИ, госпитализированные студенты собрались большой компанией, чтобы отметить день рождения. Для полного веселья они приобрели пятилитровый баллон со спиртом, но не учли риски покупки алкоголя с рук.

«В городе Казани госпитализированы 11 молодых людей 1999–2003 годов рождения с признаками отравления метанолом. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по статье „Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей“», — говорится в сообщении СК РФ.

По предварительным данным, пострадавшие жители Казани выпили спиртной напиток, купленный у неустановленного лица.

За последнее время это не первый случай отравления суррогатом. В начале ноября стало известно о 35 жертвах на Урале, которые выпили отравленный спирт.