Младенца госпитализировали в Мытищах. Он мог отравиться наркотиками

В Мытищах 11-месячный ребенок попал в больницу с отравлением неизвестным веществом — возможно, наркотиками. Полиция и прокуратура уже начали проверку.

Мальчика 2021 года рождения госпитализировали 17 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Врачи предположили, что ребенок отравился наркотиками растительного происхождения.

Полицейские опросили 30-летнего отца младенца. Его семья на профилактическом учете не состояла.

Правоохранителям предстоит выяснить, как запрещенное вещество попало к маленькому ребенку, и все обстоятельства случившегося.

Проверку начали и сотрудники Мытищинской городской прокуратуры. Специалисты ведомства оценят исполнение требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе выяснят, как родители мальчика выполняли свои обязанности.

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