Отправленного в СИЗО боксера Кушиташвили исключили из сборной

Боксера Георгия Кушиташвили обвинили в избиении росгвардейца и хранении наркотиков. На этом его проблемы не кончились — теперь он лишился места в российской сборной.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев пояснил, что исключение Кушиташвили временное, пока идет следствие. В Федерации же планируют взять новые анализы и внимательнее наблюдать за своими спортсменами.

«Пусть Кушиташвили посидит, пока следствие пройдет. Даже если это не будет доказано, то это будет наказание за то, что оказался в такой ситуации», — заявил Умар Кремлев и подчеркнул, что у федерации другой первый номер для Олимпийский игр — боксер Имам Хатаев.

Кушиташвили вместе с другом Овиком Оганнисяном задержали в подъезде дома на Фрунзенской набережной в Москве. Сотрудники Росгвардии попросили спортсменов предъявить документы, но боксеры оказали сопротивление.

Молодых людей задержали и привезли в отдел. В кармане у Кушиташвили нашли пакетик с наркотиками. Его обвинили в в хранении запрещенных веществ и насилии. Оганнисян стал свидетелем в деле. Московский гарнизонный военный суд сегодня арестовал боксера до 1 апреля.

Представляющий интересы Кушиташвили адвокат Александр Дегтерев намерен обжаловать арест подзащитного. При этом юрист подчеркнул, что в деле против спортсмена есть несостыковки. Непонятно, что ночью в подъезде жилого дома делали охранники Росгвардии. Про пакетик Кушиташвили не знал, иначе выкинул бы его, пока его везли в отдел полиции. Кроме того, во всех допинг-пробах спортсмена, которые он сдавал в последние месяцы, никаких запрещенных препаратов не находили.