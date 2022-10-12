Отправившегося добровольцем на СВО депутата задержали в северокавказском регионе | 360°

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Отправившегося добровольцем на СВО депутата задержали в северокавказском регионе

Военкор Сладков сообщил о задержании отправившегося добровольцем на СВО депутата Кумукова

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Депутата из Карачаево-Черкесии Мурада Кумукова задержали в северокавказском регионе. Об этом среду сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что депутат отправился в зону проведения спецоперации добровольцем, однако спустя время ему пришлось вернуться домой по семейным обстоятельствам. Сладков пояснил, что задержание связано с прошлым парламентария. При этом тяжкие преступления не подразумеваются.

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«Депутат парламента КЧР [Карачаево-Черкесской Республики] выехал по семейным делам домой, после трехмесячного участия в СВО был задержан. Претензии к прошлому Мурада Кумукова. Впрочем, руководство КЧР сообщает, что речь не идет о тяжких преступлениях», — сказал военкор.

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Он добавил, что Кумукова геройски проявил себя в ходе специальной военной операции на Украине. Депутат представлен к Ордену Мужества и может рассчитывать на продолжение участия в боевых действиях, заключил журналист.

Добровольно отправляются в зону действия СВО и рядовые граждане. Житель подмосковного Солнечногорска решил присоединиться к частичной мобилизации будучи отцом четырех детей. 48-летний мужчина пояснил, что пошел на такой шаг ради будущего семьи.

Задержания

Депутаты

Специальная военная операция РФ на Украине

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