Эксклюзив 02 марта 2023, 18:55 Отправившая боевиков в брянские села Украина потеряла логику Военный аналитик Онуфриенко: теракт в Брянской области пошатнул позиции властей Украины РИА «Новости»

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Нападение украинских диверсантов на села в Брянской области привели к гибели двух человек и ранению ребенка. В пострадавших населенных пунктах не было военных гарнизонов и украинские военные не планировали их удерживать. Их задача была только запугать местных жителей. Такое поведение называется терроризмом. Об этом в рамках совместного проекта с ведущей «360» Екатериной Малашенко сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Он подчеркнул, что объяснить простой логикой решение о направлении украинской диверсионной группы в мирные российские села нельзя.

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«Ведя военные действия, нападать на наши села, где нет военных гарнизонов, которые они не собирались захватывать и удерживать — это террористический акт и запугивание местных жителей. Терроризм никоим образом не может улучшить ситуацию хунты, а вот ухудшить может», — заявил Онуфриенко.

О втором погибшем в результате нападения на село Любечане сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он сообщил, что жертвой боевиков стал мужчина 1966 года рождения.

Днем незаконно перешедшие границу украинские террористы расстреляли машину с детьми. Водитель автомобиля погиб на месте. Ранения получил 11-летний мальчик.

ЦОС ФСБ сообщил, что после атаки террористов вокруг пострадавших населенных пунктов обнаружили большое количество снарядов. Сейчас на месте работают саперы, которые разминируют территорию.

Президент России Владимир Путин назвал нападение на Брянскую область терактом. Он пообещал, что ответ для украинских властей окажется жестким.