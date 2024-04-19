Эксклюзив 19 апреля 2024, 12:34 «Отправим цветы, подарок и автограф». Организатор концерта Гуфа извинилась перед пострадавшей девушкой Организатор концерта Гуфа в Екатеринбурге: у пострадавшей девушки нет претензий РИА «Новости»

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Пострадавшая на концерте рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в Екатеринбурге не имеет претензий к артисту. Организатор мероприятия поделилась с «360» подробностями беседы с девушкой, на которую упал со сцены пьяный фанат музыканта.

«У нее нет никаких претензий к нам. Единственная ее просьба — чтобы не беспокоили журналисты», — пояснила организатор концерта.

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Она заявила о неприемлемости таких случаев на выступлениях артистов.

«Отреагировали сразу же, ситуация внештатная, такого не должно быть», — пояснила организатор концертов.

По ее словам, они также узнали адрес пострадавшей девушки, чтобы передать презент и извинения за случившееся.

«Отправим цветы, подарок и автограф Гуфа», — уточнила она.

Молодого человека, спрыгнувшего со сцены, забрали в полицию. Сейчас с ним решают вопрос, отметила организатор.

Концертный директор Гуфа Эдгар Кеосаян в беседе с «360» рассказал о реакции самого артиста на ситуацию.

«Алексей Сергеевич очень расстроился, что охрана не вовремя отреагировала, упустили момент, и неадекват залез на сцену, пожал руку ему, обнял и попытался как бы показать какое-то мастерство, но у него это не получилось», — рассказал Кеосаян.

Он также заверил, что с девушкой все в порядке.

В Екатеринбурге в «Теле-клубе» во время концерта рэпера Гуфа пьяный молодой человек забрался на сцену. Затем он сделал сальто в толпу, задев ногой по голове девушке.