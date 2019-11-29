Отопление и горячую воду отключат на день в центре Краснодара из-за аварии

По данным издания, на время проведения ремонтных работ горячую воду отключат в 120 многоэтажках, которые расположены в центре города.

Речь идет о домах, расположенных в пределах улиц Горького, Постовой, Набережной, Кубанской, Суворова и в границах от Чехова до Вишняковой, от Ставропольской до Ким и от Полины Осипенко до Суворовой.

Уточняется, что к ликвидации последствий ЧП привлекут пять единиц спецтехники и десять сотрудников «Краснодартеплосети».