Эксклюзив 22 мая 2023, 14:31 «Отомщу вам всем». Девятиклассник пригрозил взорвать школу на северо-востоке Москвы Источник «360»: ученик 9-го класса «заминировал» школу в Москве, чтобы отомстить всем РИА «Новости»

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Заявление в полицию написала директор московской школы № 1449 имени Героя Советского Союза М. В. Водопьянова Фаина Быховская. По словам педагога, ученик девятого класса прислал на ее электронную почту письмо с угрозами заминировать учреждение образования. Об этом сообщил источник «360».

«Я устал жить в этом ужасном мире, школа заминирована. Вы всегда не замечали меня. Я был пустым местом. Я отомщу вам всем, кто причинял мне боль, и заставлю страдать», — заявил подросток.

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Для связи он указал в письме свой мобильный телефон.

Волна лжеминирований продолжается в России. По мнению президента Международной контртеррористической ассоциации Иосифа Линдера, за сообщениями о лжеминировании могут стоять школьники-хулиганы.