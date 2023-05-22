22 мая 2023, 14:31
«Отомщу вам всем». Девятиклассник пригрозил взорвать школу на северо-востоке Москвы
Источник «360»: ученик 9-го класса «заминировал» школу в Москве, чтобы отомстить всем
Заявление в полицию написала директор московской школы № 1449 имени Героя Советского Союза М. В. Водопьянова Фаина Быховская. По словам педагога, ученик девятого класса прислал на ее электронную почту письмо с угрозами заминировать учреждение образования. Об этом сообщил источник «360».
«Я устал жить в этом ужасном мире, школа заминирована. Вы всегда не замечали меня. Я был пустым местом. Я отомщу вам всем, кто причинял мне боль, и заставлю страдать», — заявил подросток.
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Для связи он указал в письме свой мобильный телефон.
Волна лжеминирований продолжается в России. По мнению президента Международной контртеррористической ассоциации Иосифа Линдера, за сообщениями о лжеминировании могут стоять школьники-хулиганы.
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