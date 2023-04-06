Эксклюзив 06 апреля 2023, 01:12 «Отношения, как на зоне». Бабушка пострадавшей от травли девочки рассказала про унижения в школе Бабушка выпрыгнувшей из окна девочки рассказала о травле в школе в Самарской области Pxhere

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В Самарской области девочка выпрыгнула из окна четвертого этажа школы после травли одноклассников. Учителя знали об унижениях школьницы, но не предпринимали никаких действий. Почему над ребенком так издевались, и как на это отреагировал директор, «360» рассказала бабушка пострадавшей Виктория.

«В семье не было проблем. Это со школы, это уже два года длится. Ей занижают оценки, хотя раньше она была круглой отличницей», — подчеркнула пенсионерка.

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Она вспомнила случай, когда ее внучка получила двойку, потому что учителю литературы не понравилась интонация, с которой она рассказывала стихотворение.

«Даже не за то, что она его не выучила. По истории учитель тоже не очень хороший, бегал от родителей, когда они пытались с ним поговорить, заблокировал их, когда они пытались ему позвонить», — рассказала бабушка пострадавшей.

По ее словам, все преподаватели знали о травле девочки. Виктория рассказала, что отношения одноклассников можно сравнить с тем, что происходит «на зоне».

«Школьники не знаю за что ее стали гнобить и издеваться. Мальчик колотит ее руками, а все аплодируют и смеются. <…> На животе ей написали „сдохни, чмо“», — заявила пенсионерка.

Сейчас пострадавшая школьница находится в больнице в тяжелом состоянии, она не может самостоятельно дышать.

«Перелом ребер, повреждение внутренних органов, сломана рука, легкие, она на ИВЛ сейчас находится», — сказала бабушка.

Она добавила, что родители в состоянии шока и готовы подавать заявление и на директора, и на учителей.