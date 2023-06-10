10 июня 2023, 19:59
Отмену рейса из Хургады в Москву объяснили техническими причинами
«Аэрофлот» объяснил техническими причинами снятие пассажиров с рейса Хургада — Москва
Технические причины вызвали задержку рейса «Аэрофлота» из Хургады в Москву. Об этом «360» сообщили в пресс-службе перевозчика.
В компании заявили, что пассажиров отправят в Россию резервным бортом. На время ожидания клиенты получили питание и напитки. Также их обеспечили местами в гостинице, как требуют федеральные правила и стандарты авиакомпании.
Реклама
Точную дату вылета резервного борта из Хургады в «Аэрофлоте» не назвали.
Об отмене вылета самолета Boeing 777 из Хургады сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника канала, пассажиров продержали на борту три часа, а после попросили покинуть салон. На опубликованных с места событий видео можно заметить, что рабочие начали разбирать турбину самолета.
Аэрофлот
Самолеты
Реклама
Реклама