Эксклюзив 10 июня 2023, 19:59 Отмену рейса из Хургады в Москву объяснили техническими причинами «Аэрофлот» объяснил техническими причинами снятие пассажиров с рейса Хургада — Москва РИА «Новости»

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Технические причины вызвали задержку рейса «Аэрофлота» из Хургады в Москву. Об этом «360» сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании заявили, что пассажиров отправят в Россию резервным бортом. На время ожидания клиенты получили питание и напитки. Также их обеспечили местами в гостинице, как требуют федеральные правила и стандарты авиакомпании.

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Точную дату вылета резервного борта из Хургады в «Аэрофлоте» не назвали.

Об отмене вылета самолета Boeing 777 из Хургады сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника канала, пассажиров продержали на борту три часа, а после попросили покинуть салон. На опубликованных с места событий видео можно заметить, что рабочие начали разбирать турбину самолета.