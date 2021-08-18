18 августа 2021, 22:53
Гран-при «Формулы-1» отменили из-за коронавируса
Этап Гран-при «Формулы-1» решили отменить в Японии из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на сайт «Королевских гонок».
Мероприятие перенесли уже второй раз. В прошлый раз причина была та же самая.
В ближайшее время организаторы объявят новые даты проведения гонок.
Изначально предполагалось ввести жесткие ограничения для участников и персонала, но все равно было решено перенести соревнования.