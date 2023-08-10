Происшествия 10 августа 2023, 20:12 Отмечавший день рождения мужчина загорелся на воздушном шаре Telegram-канал «112»: 3 человека пострадали при пожаре на воздушном шаре в Подмосковье Graphic Node / Unsplash

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Три человека в Раменском получили ожоги из-за пожара на воздушном шаре, сообщил Telegram-канал «112». Авторы статьи уточнили, что пострадавшими оказались пилот и двое пассажиров — супруги, которые решили отметить день рождения мужа на высоте.

По данным издания, женщина поступила в больницу с ожогами 32% тела. У нее пострадали лицо и голова в целом, шея, руки и бедра. Мужчина, отпраздновавший 55-летие, тоже получил травмы.

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Пожар возник из-за того, что во время полета оторвался шланг от горелки. Воздушное судно пришлось экстренно сажать на землю, а пассажирам — терпеть боль.

Пострадал и сам пилот. В публикации отметили, что у него был большой опыт воздухоплавания, он прошел путь от дельтаплана до воздушного шара. Врачи диагностировали у него ожоги 45% тела, мужчину положили в реанимацию. Все находятся в сознании, а правоохранители уже начали устанавливать причины и обстоятельства ЧП.

В начале июля воздушный шар с пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Дагестане, сообщил RT. Информацию о падении назвали фейком — на самом деле пилот самостоятельно посадил аппарат.