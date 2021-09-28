Отловщиков собак приняли за вооруженных преступников возле детсада в Казани

В Казани родители детей из детсада на улице Литвинова приняли за преступников неизвестных мужчин в камуфляже, которые пытались проникнуть на территорию садика. На место бдительные жители вызвали правоохранителей.

Паника возникла из-за сообщений в родительских чатах, для проверки информации к саду приехала полиция, сообщило агентство «Татар-информ».

В пресс-службе регионального УМВД объяснили, что рядом с детским садом во вторник утром работали сотрудники службы отлова собак. Они были одеты в камуфляжную одежду, при себе у них было ружье, которое стреляет дротиками со снотворным. В полиции заверили, что поводов для паники в связи с этой ситуацией у горожан нет.

Ранее «Газета.ru» сообщала о ЧП в Башкирии, где стая собак напала и загрызла насмерть ребенка. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Погибшему мальчику было четыре года.