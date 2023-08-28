28 августа 2023, 15:58
Отлов собак, напавших на ребенка, начали в Дагестане
Волонтеры и специалисты начали отлов диких собак, которые напали на ребенка в Ленинском районе Махачкалы. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на данные городского МУП «Питомец».
Стая собак собралась в регионе из-за того, что их подкармливала местная жительница. После отлова животных стерилизуют и вакцинируют. После их отправят в питомники для поиска хозяев.
Реклама
Сейчас сотрудники органов разыскивают женщину, которая подкармливала собак.
Собаки
Реклама
Реклама