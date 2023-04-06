Происшествия 06 апреля 2023, 07:28 Отличницы с «комплексом шахидки». Дарью Трепову сравнили с Варварой Карауловой Профессор Воронова: обвиняемая в теракте Трепова похожа на примкнувшую к ИГ Караулову РИА «Новости»

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По психотипу Дарья Трепова, которую арестовали по делу о теракте в Петербурге, похожа на бывшую студентку МГУ Варвару Караулову, пытавшуюся примкнуть к ИГИЛ.* На это в беседе с РИА «Новости» обратила внимание руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных, профессор кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени Есенина Ольга Воронова.

Она отметила, что обе девушки обладали похожими чертами характеры и были уязвимы для внешнего воздействия, и этим оказалось легко воспользоваться. Обе девушки — отличницы из престижных вузов, имели суицидальные наклонности, жаждали сыграть особую роль, добиться признания в круге лиц, который пользовался у них авторитетом, и были готовы к жертвам ради этого.

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«Свойственная молодости романтизация мученичества, особое тяготение к оппозиционным силам — все это делает их очень похожими», — отметила Воронова.

Она указала на то, что Трепова, вероятно, имеет «комплекс шахидки» и относится к людям истероидного типа. Профессор предположила, что те, кто за ней стоял за девушками, знают, как «обрабатывать» молодых людей, чтобы вовлечь в террористическую деятельность.

Варвару Караулову арестовали в 2015 году. Второкурсница тайно улетела в Стамбул, где ее задержали вместе с группой россиян, которые, предположительно, пытались попасть в Сирию и вступить в ИГИЛ*. Варвару приговорили к 4,5 года колонии и условно-досрочно освободили в 2019 году. Но девушке запрещено выходить на улицу по ночам до 2029 года включительно, также она обязана дважды в месяц отмечаться в полиции и оставаться в Москве.

*«Исламское государство» — запрещенная в России международная террористическая группировка.