Происшествия 16 февраля 2024, 17:50 Отлетевшее от автобуса колесо сломало челюсть петербурженке «Фонтанка»: в Озерках отлетевшее от автобуса колесо попало женщине в голову РИА «Новости»

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В Озерках 31-летней женщине прилетело в голову колесо от автобуса. Полиция уже начала проверку, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Женщину с травмой головы доставили в больницу. Ее положили в отделение нейрохирургии.

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«Около дома 23 по Выборгскому шоссе в женщину попало колесо от автобуса», — отметили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что по результатам проверки вынесут процессуальное решение.

По данным «Фонтанки», женщине диагностировали очаговую травму головного мозга и субарахноидальное кровоизлияние. Ее состояние медики оценили как средней степени тяжести.

Пострадавшая рассказала изданию, что днем 15 февраля стояла одна на остановке «Выборгское шоссе» — она возвращалась от косметолога и ждала автобус. В какой-то момент она увидела, как на нее несется огромное колесо. Получив удар в голову, петербурженка потеряла сознание.

«Когда очнулась, было много людей, скорая помощь, ГАИ. Мне что-то говорили, спрашивали, понимаю ли я, где нахожусь, а я не понимала вообще, кто я, откуда и куда еду», — поделилась она.

Женщина призналась, что память к ней начала возвращаться только в машине скорой помощи. В больнице, помимо всего прочего, медики сообщили, что колесо сломало ей челюсть.