Происшествия 19 августа 2023, 21:02 Отлетевшая гильза на соревнованиях ранила женщину и ребенка в Электростали Женщину и ребенка привезли в больницу из-за отлетевшей гильзы в Электростали РИА «Новости»

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Спартакиада крупных предприятий Электростали на арендованном коммерческом стадионе обернулась госпитализацией женщины и четырехлетнего ребенка. Как сообщили «360» в администрации городского округа, пострадавшие получили травму от вылетевшей гильзы во время показательных стрельб.

В администрации уточнили, что пострадавшую женщину доставили в Люберецкую областную больницу. У нее диагностировали рану щеки и верхней челюсти. Ребенка передали в травмпункт Центральной больницы Электростали с гематомой и раной головы. Медики оценили состояние пациента, как удовлетворительное.

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Устроенные в рамках спортивных соревнований стрельбы проводились холостыми патронами, но по неизвестной причине гильза попала в зрителей.