Происшествия 09 января 2024, 13:38 Открывших фальшивые сервисы по ремонту техники аферистов задержали в Москве Двух подозреваемых в мошенничестве при ремонте техники задержали в Москве РИА «Новости»

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Сотрудники полиции задержали двоих жителей Москвы по подозрению в мошенничестве. Предположительно, они открыли фальшивые мастерские по ремонту бытовой техники, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники предлагали клиентам отремонтировать электронику и другие приборы. Они брали предоплату, а также деньги на закупку необходимых деталей. После этого мастера не проводили ремонт, старались как можно дольше не возвращать технику, а затем отдавали ее заказчикам по-прежнему сломанной.

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Правоохранители установили свыше 200 криминальных эпизодов. Во время обысков в сервисных центрах нашли улики, доказывающие причастность мужчин к преступлению. В частности, у них изъяли банковские карты, средства связи, компьютеры и документы.

Подозреваемым предъявили обвинение в мошенничестве. Одного из них отправили в изолятор, второго отпустили под подписку о невыезде.

Ранее 84-летний москвич обнаружил, что почтальон обманывал его при выдаче пенсии. Пожилой мужчина годами получал выплаты фальшивыми купюрами.