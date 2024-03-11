Происшествия 11 марта 2024, 16:21 Открывшаяся дверь Mercedes погубила велосипедиста в Петербурге Велосипедист погиб в Петербурге из-за неосторожно открывшейся двери Mercedes

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Велосипедист погиб в результате ДТП на Крестовском проспекте в Санкт-Петербурге От удара неожиданно открывшейся двери стоящего на обочине Mercedes мужчину отбросило на проезжую часть прямо под колеса Volvo, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Момент аварии попал на видео.

❗Осторожно, жесткие кадры.

ЧП произошло днем 10 марта в 14:50 у дома № 15. По данным полиции, 38-летний водитель Mercedes выходил из своего припаркованного на обочине автомобиля.

В тот момент, когда он открыл дверь, в нее въехал велосипедист. От удара последнего отбросило на дорогу. После чего на него наехал следующий в попутном направлении Volvo.

Пострадавший получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, но спасти жизнь человека не удалось.

По факту случившегося идет проверка, личность погибшего, а также все обстоятельства аварии устанавливаются, заключили в пресс-службе петербургской полиции.