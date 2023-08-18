18 августа 2023, 12:52
Открытый огонь в грузовом терминале Новороссийска ликвидировали
МЧС: возгорание в грузовом терминале Новороссийска полностью ликвидировали
Открытое возгорание ликвидировали в грузовом терминале Новороссийска. Жертв и пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
«В Краснодарском крае пожар на территории терминала морпорта полностью ликвидирован», — указали в публикации.
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Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС России в 09:00 по московскому времени. Огонь захватил площадь в 1,3 тысячи «квадратов» в грузовом терминале. Причиной ЧС стало воспламенение деревянных поддонов.
К ликвидации пожара привлекли 57 человек от РСЧС, 27 сотрудников МЧС России и 26 единиц техники.
Также 18 августа вспыхнул пожар в многоквартирном доме Энергодара после обстрела со стороны ВСУ. Украинские войска запустили начиненный взрывчаткой беспилотник в сторону города. Его успели перехватить российские военные. Информация о разрушениях и пострадавших пока уточняется.
Пожары
МЧС РФ
Краснодарский край
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