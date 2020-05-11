    11 мая 2020, 16:28

    Открытый огонь потушили на территории завода в Чехове

    Редакция сайта 360, Татьяна Майорова

    Черный дым накрыл сегодня городской округ Чехов. На территории местного Регенератного завода загорелись отходы от переработки резины, которые хранились на открытой площадке. Местные жители поделились видео с места событий.

    В комментариях предприятие назвали «резинкой».

    В пресс-службе подмосковного главка МЧС «360» сообщили, что в 14:55 открытое горение ликвидировали. Площадь распространения огня составила пять тысяч квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб.