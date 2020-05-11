Открытый огонь потушили на территории завода в Чехове

Черный дым накрыл сегодня городской округ Чехов. На территории местного Регенератного завода загорелись отходы от переработки резины, которые хранились на открытой площадке. Местные жители поделились видео с места событий.

В комментариях предприятие назвали «резинкой». В пресс-службе подмосковного главка МЧС «360» сообщили, что в 14:55 открытое горение ликвидировали. Площадь распространения огня составила пять тысяч квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб.