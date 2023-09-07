07 сентября 2023, 07:02
Открытый огонь потушили на складе в Подмосковье
Пожар на складе в Подмосковье площадью 1000 кв. м локализовали, огонь потушили
Крупный пожар на складе в Ленинском округе Подмосковья локализовали, а открытый огонь ликвидировали. Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров, переход на все здание удалось предотвратить, сообщили «360» в Главном управлении МЧС России по Московской области.
Пожар на улице Овражной СНТ Картина гора деревни Картино разгорелся после полуночи. Очевидец позвонил в экстренные службы в 01:22 и сообщил о возгорании в отдельно стоящем здании размером 100 на 20 метров, которое использовали как склад.
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Приехавшие на место спасатели обнаружили плотное задымление. В тушении задействовали 78 человек и 26 единиц техники. К 03:10 возгорание локализовали на площади 1000 квадратных метров, 04:08 — ликвидировали открытый огонь. Переход на все здание склада удалось предотвратить.
Другой пожар случился в квартире на Клязьминской улице в Москве. Горели вещи на площади 10 квадратных метров.
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