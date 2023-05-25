Происшествия 25 мая 2023, 06:25 Открытый огонь на строительном рынке в Одинцове ликвидировали МЧС: открытый огонь на строительном рынке в Одинцове ликвидировали, пожар тушат Пресс-служба МЧС

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Пожарные подразделения ликвидировали открытый огонь на крупном пожаре в Одинцове. Площадь возгорания на момент локализации достигла 1800 квадратных метров, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

На строительном рынке «Акос» в Одинцове загорелся павильон, спасателей вызвали 24 мая в 22:39. Пожару присвоили второй ранг, к 00:28 огонь распространился со 150 до 1200 квадратных метров. На месте развернули штаб, подключили 96 человек и 31 единицу техники, создали два боевых участка.

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В 01:55 региональное МЧС объявило о локализации возгорания на площади 1800 квадратных метров, в 03:55 — о ликвидации открытого горения. Спасатели продолжили тушить пожар.

Очевидцы рассказали, что в первые часы огонь охватил весь торговый павильон, со строительного рынка пошел густой черный дым. В интернете появилось видео с места возгорания.