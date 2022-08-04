Открытый огонь на складе Ozon потушили

Утром 4 августа спасатели ликвидировали открытое горение на складе Ozon в Истре. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Московской области.

«В 05:45 ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется», — заявили в пресс-службе.

Возгорание произошло 3 августа около полудня в селе Петровское городского округа Истра. Огонь охватил отдельный блок фулфилмента, где находится зона приемки товаров. Обрушилась кровля и стена. К тушению привлекли вертолеты Ми-8 и два Ка-32, пожарный поезд, пожарно-насосную станцию, 133 специалиста и 45 единиц техники. В 21:17 пожар локализовали на площади 55 тысяч квадратных метров.

По информации Центра медицины катастроф, жертвой возгорания стал один человек, 13 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Спасенные товары и работу спасателей сняли на видео. Администрация маркетплейса пообещала компенсировать продавцам и покупателям понесенные убытки.