Происшествия 26 июля 2023, 07:15 Открытый огонь на складе кубанского винзавода ликвидировали МЧС России: на складе винзавода в Краснодарском крае произошел пожар площадью 900 кв. м

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В Темрюкском районе Краснодарского края загорелся склад винзавода. Огонь быстро распространился по зданию, площадь пожара достигла 900 квадратных метров. К утру его локализовали, а открытое горение ликвидировали, сообщило МЧС России.

Пожар на улице Мира в поселке Сенной произошел около одного часа ночи 26 июля. Пожарно-спасательные подразделения Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона приехали на склад винзавода, когда площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Огонь быстро распространялся из-за высокой горючести продукции, которую хранили в помещении.

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В 05:46 огонь локализовали на площади 900 квадратных метров, а затем ликвидировали открытое пламя. К работе привлекли 65 человек и 17 единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал.

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