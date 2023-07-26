26 июля 2023, 07:15
Открытый огонь на складе кубанского винзавода ликвидировали
МЧС России: на складе винзавода в Краснодарском крае произошел пожар площадью 900 кв. м
В Темрюкском районе Краснодарского края загорелся склад винзавода. Огонь быстро распространился по зданию, площадь пожара достигла 900 квадратных метров. К утру его локализовали, а открытое горение ликвидировали, сообщило МЧС России.
Пожар на улице Мира в поселке Сенной произошел около одного часа ночи 26 июля. Пожарно-спасательные подразделения Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона приехали на склад винзавода, когда площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Огонь быстро распространялся из-за высокой горючести продукции, которую хранили в помещении.
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В 05:46 огонь локализовали на площади 900 квадратных метров, а затем ликвидировали открытое пламя. К работе привлекли 65 человек и 17 единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал.
Масштабные лесные пожары разгорелись в районе курортного поселка Гейнюк в Турции. Их тушение сняли на видео. Генконсульство в Анталье заявило, что огонь не угрожает отелям.
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