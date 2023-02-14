Происшествия 14 февраля 2023, 08:00 Открытый огонь на складе алкоголя в Красноярске потушили МЧС: в Красноярске ликвидировали открытое горение на складе площадью 8 тыс. кв. м Пресс-служба МЧС

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Спасатели ликвидировали открытый огонь на складе алкоголя и стройматериалов в Красноярске. Площадь возгорания составила восемь тысяч квадратных метров, рассказала пресс-служба Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

Открытое горение ликвидировали в 05:48 (01:48 по московскому времени). По предварительной информации, никто не пострадал.

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Пожар на улице Пограничников начался 13 февраля, спасателей вызвали в 18:20 (14:20 по московскому времени). Менее чем через час ему присвоили третий ранг сложности и отправили к месту пожарный поезд. В 20:35 (16:35 по московскому времени) огонь перекинулся на восемь тысяч квадратных метров, обрушилась кровля склада и прилегающего к нему здания. К тушению привлекли 110 человек и 42 единицы техники. Еще через полтора часа огонь локализовали.

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Правоохранители начали проверку. По данным прокуратуры Красноярского края, склад принадлежал индивидуальному предпринимателю. Он сдавал его под хранение пиломатериалов и алкогольной продукции. Специалисты проверят, соблюдали ли они правила пожарной безопасности.