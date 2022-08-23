Открытый огонь на месте пожара в Мытищах потушили

Пожарным удалось потушить открытый огонь в кафе на Шараповском проезде в Мытищах. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли. В 20:55 локализация пожара на площади 600 квадратных метров, в 22:56 ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили спасатели.

Кровля двухэтажного здания в Мытищах, в котором находится привокзальное кафе, загорелась вечером 22 августа. На Шараповский проезд, 11 вызвали МЧС. Спасатели эвакуировали четырех человек. В соцсетях появилось видео пожара.

Информации о пострадавших нет, причину возгорания установят специалисты. По одной из версий, крыша загорелась по вине куривших на ней строителей. К тушению привлекли 32 человека и девять единиц техники.