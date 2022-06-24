Открытый огонь и клубы черного дыма. Пожар на месте крушения Ил-76 попал на видео

Экстренные службы продолжают работать на месте крушения Ил-76 под Рязанью. Несколько автомобилей МЧС занимаются тушением мощного пожара. «360» опубликовал эксклюзивное видео.

Момент крушения самолета тоже попал на видео.

Самолет потерпел крушение вблизи Михайловского шоссе под Рязанью. Спасатели приняли вызов в 03:18. Общее число погибших возросло до четырех, пять человек госпитализировали. Они находятся в стабильно тяжелом состоянии, одного поместили в реанимацию.

Причиной жесткой посадки могло стать возгорание двигателя. При этом, по некоторым данным, система пожаротушения на Ил-76 не сработала.