Эксклюзив 31 мая 2023, 10:30 Загоревшийся торговый центр в Орехово-Зуеве сняли на видео Торговый центр «Феникс» загорелся в Орехово-Зуеве, огонь локализовали на втором этаже

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В Орехово-Зуеве загорелся торговый центр «Феникс». Огонь и черный дым заметили на втором этаже, огонь локализовали. «360» показал видео горящего здания.

Спасателей вызвали на Парковскую улицу в 08:48. Открытый огонь увидели на втором этаже торгового центра «Феникс», оттуда шел черный дым. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место, оценили остановку и начали тушить.

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К работе привлекли 42 человека и 15 единиц техники. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров, к 09:47 его локализовали. Причину возгорания установят специалисты, Орехово-Зуевская городская прокуратура проконтролирует проведение проверки.

Ночью 31 мая в Кунцево случился пожар. Загорелся коридор в квартире на первом этаже девятиэтажного дома. Хозяева вышли сами до приезда экстренных служб, из других квартир эвакуировали шесть человек.