Открытое горение на складе в Солнечногорске ликвидировали. Фото и видео с места

Спасатели ликвидировали открытое горение в складском помещении на строительном рынке городского округа Солнечногорск. «360» публикует фото и видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что огонь еще пробивается сквозь стены. Пожарные продолжают тушить пламя.

По данным ГУ МЧС по Московской области, площадь распространения огня составила 500 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет. В момент начала пожара людей в помещении не было.

Источник фото: телеканал «360»

Пространство вокруг склада полностью залито водой. Сотрудники МЧС продолжают пролив горящего помещения. Причины возникновения огня установят позже.