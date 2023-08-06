Происшествия 06 августа 2023, 10:58 Открытое горение в университете Донецка ликвидировали Врио главы ДНР Пушилин: МЧС локализовало пожар площадью 3000 кв. м в университете Донецка Пресс-служба МЧС

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Открытый пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли имени Туган-Барановского, возникший после обстрела со стороны ВСУ, ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

«В Ворошиловском районе Донецка подразделения МЧС локализовали крупный пожар в здании университета», — указали в ведомстве.

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Огнеборцы начали работу по проливке и разбору конструкций.

Как сообщил в Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин, в Донецке в результате обстрела ВСУ загорелось здание первого корпуса национального университета, находящееся в центре столицы региона. Пострадавших нет.

«В результате огнем уничтожены кровля и потолочное перекрытие по всей площади здания — порядка 3000 квадратных метров», — отметил он.

В субботу, 5 августа, в районе 22:20 (по московскому времени) на линию 101 поступила информация о пожаре в здании университета имени Туган-Барановского, сообщал мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины утром 30 июля обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район. Боевики выпустили 17 снарядов за 10 минут.