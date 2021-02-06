Открытое горение в подмосковном ангаре ликвидировали

Пожарным удалось справиться с открытым огнем, который охватил ангар со спортивным оборудованием в Талдоме. Полностью возгорание пока не потушили.

Пламя, бушевавшее в нежилом помещении на Загородной улице, локализовали еще в 23:57, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В 01:47 ведомство заявило, что ликвидировано открытое горение.

Здание в Талдоме загорелось поздно вечером 5 февраля. Площадь пожара, по данным источника, превысила тысячу метров. Он вспыхнул на территории спорткомплекса. В ангаре находилось спортивное оборудование для скалодрома.

К тушению привлекли 69 человек и 19 единиц техники. Причины случившегося устанавливаются. Пострадавших, по предварительным данным, нет.