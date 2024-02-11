Происшествия 11 февраля 2024, 10:45 Открытое горение в аэропорту Новокузнецка ликвидировали МЧС: открытое горение в здании новокузнецкого аэропорта ликвидировали Пресс-служба МЧС

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Сотрудники пожарной службы смогли ликвидировать открытое горение на территории строящегося терминала аэропорта в Новокузнецке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В Кузбассе случился пожар в строящемся здании аэропорта», — указали в ведомстве.

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Огонь охватил территорию в 300 квадратных метров. По информации пресс-службы, все люди покинули горящее здание еще до приезда пожарных. Никто из них не пострадал. Пожар тушат 12 единиц техники и 36 специалистов.

В РЕН ТВ заявили, что возгорание могло произойти из-за сварочных работ. Предположительно, пожар начался из-за вспыхнувших стройматериалов в здании терминала. Безопасность эксплуатации пожарной безопасности проверит новокузнецкая транспортная прокуратура. Ведомство также начало выяснять причины и обстоятельства ЧП.