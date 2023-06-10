Происшествия 10 июня 2023, 00:59 Открытое горение потушили на складе ГСМ в Уфе МЧС: пожарные потушили открытое горение на складе ГСМ в Уфе ГУ МЧС Башкортостан

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Открытое горение на складе горюче-смазочных материалов на железнодорожной станции Уфы ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, в 19:05 по московскому времени в одном из зданий склада железнодорожной станции загорелись горюче-смазочные материалы. Это произошло на улице Малая Силикатная в Уфе. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

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По данным регионального Минздрава, при пожаре пострадал один человек, его госпитализировали, сообщило РИА «Новости». В РЖД сообщали, что пожар не повлиял на движение пассажирских поездов и не угрожает железнодорожному вокзалу.

Спасатели локализовали пожар на складе горюче-смазочных материалов в Уфе. В ликвидации возгорания участвуют 114 человек и 30 единиц техники. В работе задействовали пожарный поезд. Специалисты устанавливают причину пожара. Лаборатория химико-радиометрического центра проводит замер вредных веществ в воздухе.