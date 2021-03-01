Открытое горение на заводе огнеупорных изделий в Одинцове ликвидировали

В подмосковном Одинцове ликвидировали открытое горение на складе на территории Внуковского завода огнеупорных изделий. Пожар произошел 1 марта в 00:30.

Огонь на площади 2400 квадратных метров ликвидировали в 06:22. Огонь тушили 60 человек, было задействовано 17 единиц техники.

На складе размерами 80 на 30 метров хранились автозапчасти, продукты питания и деревянные бытовые изделия. Строение выгорело, у него частично обрушилась кровля. Причина возгорания пока неизвестна.

Вплотную к горящему зданию примыкает такой же склад. Распространение огня сотрудникам МЧС удалось предотвратить.

По словам заместителя начальника управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил подмосковного главка МЧС Алексея Логинов, к моменту начала пожара на складе никого не было, эвакуировать никого не пришлось.

Жители близлежащих районов отмечали, что в воздухе чувствуется стойкий запах резины. Во время пожара взяли пробы воздуха, которые не выявили превышения ПДК вредных веществ.