Открытое горение на складе в Чехове ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Чехове. Об этом «360» рассказали в пресс-службе МЧС по Московской области.

«В 11:14 — ликвидация открытого горения. Полной ликвидации еще не объявляли. Идет проливка», — рассказали в региональном спасательном ведомстве.

Пожар на складе в Чехове локализовали на 1700 кв. м Подробнее

Утром 1 ноября пожар вспыхнул в ангаре с продукцией деревообработки в подмосковном Чехове. В МЧС сообщили, что загорелся цех на улице Комсомольская. На место ЧП выехали 50 человек и 13 единиц техники. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Огонь распространился на площадь 1700 квадратных метров. Ранее в МЧС сообщили, что пожар локализовали.

Точная причина возгорания пока не сообщается. Также пока нет информации о пострадавших.