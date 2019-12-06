Открытое горение на складе с покрышками под Екатеринбургом ликвидировали

Пожарным практически удалось справиться с пожаром на складе покрышек в свердловском поселке Большой Исток. Они ликвидировали открытое горение и начали проливку конструкций.

Пламя потушили в 09:56 по местному времени, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

«Продолжается проливка и разборка сгоревших конструкций», — заметили в ведомстве.

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По информации МЧС, предельно-допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не выявлена.

Причины пожара предстоит выяснить пожарным дознавателям.

Склад, где хранятся автомобильные покрышки, загорелся утром 6 декабря. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Во время пожарных работ произошло обрушение кровли здания. Тушение осложнили удаленность от источников воды и большая пожарная загрузка.

Инженерно-химическая лаборатория сделала замеры ПДК вредных веществ в воздухе в районе пожара.

Информация о пострадавших не поступала.