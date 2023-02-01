Происшествия 01 февраля 2023, 23:54 Открытое горение на складе с пластиковыми отходами в Нахабине ликвидировали МЧС России: открытое горение на складе с пластиковыми отходами в Нахабине потушено Публичное достояние

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В Нахабине потушили открытое горение на складе с пластиковыми отходами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«23:00 — ликвидация открытого горения», — отметили в министерстве.

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Во время прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь полыхал внутри склада. В 21:50 по местному времени пожар на площади 1400 «квадратов» локализовали. К тушению возгорания привлекли 12 единиц техники и 41 человека.

«В том числе от МЧС России пять единиц техники, 18 человек», — добавили в ведомстве.

Пожар на складе на улице Победы в Нахабине произошел в среду, 1 февраля. О возгорании стало известно в 20:36. По предварительным данным, на складе хранилось вторсырье пластика. Причины возгорания выяснят специалисты.