Эксклюзив 15 января 2024, 17:08 Открытое горение на складе автозапчастей в Мытищах ликвидировали на 600 «квадратах» Тушение пожара на складе автозапчастей в Мытищах сняли на видео

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Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с автозапчастями в Мытищах, сообщили в МЧС. Для борьбы с огнем привлекли более 30 специалистов и восемь единиц техники.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что огонь успел охватить 600 квадратных метров.

«Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания», — пояснили в пресс-службе.

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По предварительной информации МЧС, в результате никто не пострадал.

В прокуратуре Подмосковья сообщили, что взяли под контроль выяснение всех обстоятельств на складе на Стрелковой улице.

«Сведений о погибших и пострадавших не поступало», — указали в надзорном ведомстве.