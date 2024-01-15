15 января 2024, 17:08
Открытое горение на складе автозапчастей в Мытищах ликвидировали на 600 «квадратах»
Тушение пожара на складе автозапчастей в Мытищах сняли на видео
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с автозапчастями в Мытищах, сообщили в МЧС. Для борьбы с огнем привлекли более 30 специалистов и восемь единиц техники.
Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что огонь успел охватить 600 квадратных метров.
«Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания», — пояснили в пресс-службе.
По предварительной информации МЧС, в результате никто не пострадал.
В прокуратуре Подмосковья сообщили, что взяли под контроль выяснение всех обстоятельств на складе на Стрелковой улице.
«Сведений о погибших и пострадавших не поступало», — указали в надзорном ведомстве.
Пожары
МЧС РФ
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