21 марта 2020, 20:58
Открытое горение на подмосковном складе ликвидировали
Сильный пожар на складе завода в подмосковном городе Дмитров ликвидирован. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В 19.50 объявлена ликвидация открытого горения», — объявили в ведомстве.
Пожар начался сегодня утром. Огонь охватил более 33 тысяч квадратных метров площади, ему причислили повышенный ранг сложности. Над тушением работали 117 пожарных и 45 единиц техники, также была привлечена авиация.
Пострадавших нет, причины возгорания сейчас выясняются.
Ранее сообщалось, что правительство Подмосковья поможет людям, которые потеряли работу из-за пожара.