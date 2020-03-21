    21 марта 2020, 20:58

    Открытое горение на подмосковном складе ликвидировали

    Александра Каширина

    Сильный пожар на складе завода в подмосковном городе Дмитров ликвидирован. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
    Открытое горение на подмосковном складе ликвидировали

    «В 19.50 объявлена ликвидация открытого горения», — объявили в ведомстве.

    Пожар начался сегодня утром. Огонь охватил более 33 тысяч квадратных метров площади, ему причислили повышенный ранг сложности. Над тушением работали 117 пожарных и 45 единиц техники, также была привлечена авиация.

    Пострадавших нет, причины возгорания сейчас выясняются.

    Ранее сообщалось, что правительство Подмосковья поможет людям, которые потеряли работу из-за пожара.