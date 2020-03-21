Открытое горение на подмосковном складе ликвидировали

«В 19.50 объявлена ликвидация открытого горения», — объявили в ведомстве.

Пожар начался сегодня утром. Огонь охватил более 33 тысяч квадратных метров площади, ему причислили повышенный ранг сложности. Над тушением работали 117 пожарных и 45 единиц техники, также была привлечена авиация.

Пострадавших нет, причины возгорания сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что правительство Подмосковья поможет людям, которые потеряли работу из-за пожара.